Конте рассказал, стоит ли «Интеру» ждать усиления зимой

Главный тренер «Интера» Антонио Конте сообщил, что зимой миланцы не будут усиливаться.

«Сейчас я никого не хочу, у «Интера» отличный состав, и с этими футболистами я буду работать дальше. Такое слово как «хочу» нужно вообще забыть. Так что можете забыть об усилении зимой», — цитирует Конте Football Italia.

На данный момент миланцы занимают второе место в серии А с 37 очками. Ранее клуб вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», менхенгладбахской «Боруссией» и «Реалом».