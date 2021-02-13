Конте извинился за оскорбительный жест в адрес президента «Ювентуса»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте извинился за оскорбительный жест в адрес президента «Ювентуса» Андреа Аньелли в перерыве ответного матча 1/2 финала Кубка Италии.
«Я хочу извиниться. Я неправильно ответил на оскорбления. Я мог бы отреагировать по-другому, и все было бы гораздо лучше. Эта ситуация — урок для меня. Провокации и оскорбления не могут быть оправданием для такого поведения», — цитирует Football Italia Конте.
В перерыве матча «Ювентус» — «Интер» (0:0) Конте показал средний палец в сторону трибуны, где сидел Аньелли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/166275/conte-apologises-juve-gesture
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