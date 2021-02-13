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Конте извинился за оскорбительный жест в адрес президента «Ювентуса»

16:32
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте извинился за оскорбительный жест в адрес президента «Ювентуса» Андреа Аньелли в перерыве ответного матча 1/2 финала Кубка Италии.

«Я хочу извиниться. Я неправильно ответил на оскорбления. Я мог бы отреагировать по-другому, и все было бы гораздо лучше. Эта ситуация — урок для меня. Провокации и оскорбления не могут быть оправданием для такого поведения», — цитирует Football Italia Конте.

В перерыве матча «Ювентус» — «Интер» (0:0) Конте показал средний палец в сторону трибуны, где сидел Аньелли.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/166275/conte-apologises-juve-gesture

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