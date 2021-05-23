Конте готов снова сделать «Интер» чемпионом, если в команде останутся лидеры
Главный тренер «Интера» Антонио Конте назвал условия, при которых он готов остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, итальянский специалист уверен, что сможет сделать миланский клуб чемпионом в следующем сезоне, если владельцы не продадут ведущих игроков. В ближайшее время состоится встреча Конте с президентом «Интера», чтобы обсудить дальнейшую стратегию.
«Интер» по итогам сезона-2020/21 стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю