Появилась полная статистика Кокорина в «Фиорентине»: 91 минута на поле, 0 ударов, 1 касание в чужой штрафной
Твиттер OptaIvan опубликовал статистику выступлений Александра Кокорина за «Фиорентину» в сезоне-2020/21.
30-летний форвард принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле 91 минуту. Он не нанес ни одного удара по чужим воротам и не смог забить ни одного мяча. Также Кокорин ни разу не отдал голевую передачу или передачу под удар. При этом форвард отдал 25 точных пасов из 30. Он выиграл 1 из 5 единоборств, сделал 0 попыток дриблинга и 1 раз коснулся мяча в чужой штрафной.
0 — Александр Кокорин ?? в Серии А в сезоне-2020/21:— OptaIvan (@OptaIvan) May 23, 2021
— 4 матча (суммарно 91 минута)
— 0 голов, 0 ударов (0 xG)
— 0 голевых передач, 0 передач под удар (0.01 xA)
— 25/30 точных передач
— 1/5 выигранных единоборств
— 0 попыток дриблинга, 1 касание в чужой штрафной
Разочарование. pic.twitter.com/ylNe3Tpi9z
Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года из «Спартака». Форвард принял участие в 4 матчах «фиалок», большую часть времени восстанавливаясь от травмы бедра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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