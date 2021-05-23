Появилась полная статистика Кокорина в «Фиорентине»: 91 минута на поле, 0 ударов, 1 касание в чужой штрафной

Твиттер OptaIvan опубликовал статистику выступлений Александра Кокорина за «Фиорентину» в сезоне-2020/21.

30-летний форвард принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле 91 минуту. Он не нанес ни одного удара по чужим воротам и не смог забить ни одного мяча. Также Кокорин ни разу не отдал голевую передачу или передачу под удар. При этом форвард отдал 25 точных пасов из 30. Он выиграл 1 из 5 единоборств, сделал 0 попыток дриблинга и 1 раз коснулся мяча в чужой штрафной.

0 — Александр Кокорин ?? в Серии А в сезоне-2020/21:

— 4 матча (суммарно 91 минута)

— 0 голов, 0 ударов (0 xG)

— 0 голевых передач, 0 передач под удар (0.01 xA)

— 25/30 точных передач

— 1/5 выигранных единоборств

— 0 попыток дриблинга, 1 касание в чужой штрафной

Разочарование. pic.twitter.com/ylNe3Tpi9z — OptaIvan (@OptaIvan) May 23, 2021

Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года из «Спартака». Форвард принял участие в 4 матчах «фиалок», большую часть времени восстанавливаясь от травмы бедра.