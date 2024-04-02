Конте — главный кандидат на пост тренера «Наполи»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте может возглавить «Наполи», сообщает Gazzeta dello Sport.

По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис имеет хорошие отношения со специалистом. Отмечается, что руководство неаполитанцев готово дать тренеру карт-бланш на трансферном рынке.

Последним клубом для 54-летнего Конте является «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте 2023 года. Также итальянец руководил сборной Италии, «Ювентусом», «Челси», «Интером» и «Аталантой».

После 30 туров чемпионата Италии «Наполи» занимает восьмое место, набрав 45 очков.