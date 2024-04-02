Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:34

Конте — главный кандидат на пост тренера «Наполи»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте может возглавить «Наполи», сообщает Gazzeta dello Sport.

По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис имеет хорошие отношения со специалистом. Отмечается, что руководство неаполитанцев готово дать тренеру карт-бланш на трансферном рынке.

Последним клубом для 54-летнего Конте является «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте 2023 года. Также итальянец руководил сборной Италии, «Ювентусом», «Челси», «Интером» и «Аталантой».

После 30 туров чемпионата Италии «Наполи» занимает восьмое место, набрав 45 очков.

Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
«Каждый тренер должен оставить след в душе ребенка». Сергей Овчинников — о тренерстве, Семине, Черчесове, Романцеве и главном конкуренте
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Миранчук вошел в символическую сборную серии А по итогам 30-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
20
 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 - : -
6.04 16:00
Милан – Лечче
 - : -
6.04 19:00
Рома – Лацио
 - : -
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 - : -
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 - : -
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 - : -
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 20 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости