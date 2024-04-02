Конте — главный кандидат на пост тренера «Наполи»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Антонио Конте может возглавить «Наполи», сообщает Gazzeta dello Sport.
По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис имеет хорошие отношения со специалистом. Отмечается, что руководство неаполитанцев готово дать тренеру карт-бланш на трансферном рынке.
Последним клубом для 54-летнего Конте является «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте 2023 года. Также итальянец руководил сборной Италии, «Ювентусом», «Челси», «Интером» и «Аталантой».
После 30 туров чемпионата Италии «Наполи» занимает восьмое место, набрав 45 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|30
|25
|4
|1
|73-14
|79
|
2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|30
|16
|9
|5
|45-25
|57
|
5
|Рома
|30
|15
|7
|8
|55-35
|52
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37-33
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29-26
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|30
|6
|11
|13
|26-45
|29
|
14
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
15
|Верона
|30
|6
|9
|15
|27-40
|27
|
16
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30-51
|27
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|30
|6
|7
|17
|22-45
|25
|
19
|Сассуоло
|30
|6
|6
|18
|34-57
|24
|
20
|Салернитана
|30
|2
|8
|20
|23-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|- : -
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|7.04
|19:00
|
Кальяри – Аталанта
|- : -
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|7.04
|21:45
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|8.04
|21:45
|
Удинезе – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|28
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|20
|1
|5
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