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Сегодня, 20:45

«Ювентус» — «Лацио»: смотреть трансляцию матча Кубка Италии

Матч Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио» пройдет 2 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Ювентус» на своем поле примет «Лацио» сыграют друг против друга в первом матче 1/2 финала Кубка Италии во вторник, 2 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине, Италия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события матча Кубка Италии будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямая трансляция противостояния «Ювентус» — «Лацио» будет доступна на онлайн-платформе Okko Sport.

В четвертьфинале Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Фрозиноне» (4:0), а «Лацио» одержал победу над «Ромой» (1:0). Ответная игра между «Лацио» и «Ювентусом» состоится 23 апреля в Риме.

В другом полуфинальном матче Кубка Италии сразятся «Фиорентина» и «Аталанта».

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Футбол
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ФК Ювентус
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Конте — главный кандидат на пост тренера «Наполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
20
 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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36 тур
37 тур
38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 - : -
6.04 16:00
Милан – Лечче
 - : -
6.04 19:00
Рома – Лацио
 - : -
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 - : -
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 - : -
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 - : -
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 20 1 5
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