Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа»
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 4-го тура серии А с «Дженоа», сообщает пресс-служба «фиалок».
Матч «Дженоа» — «Фиорентина» пройдет завтра, 18 сентября, в Генуе. Начало — в 16.30 (мск).
В этом сезоне Кокорин не сыграл ни в одном матче команды. Последний раз россиянин выходил на поле в прошлом сезоне.
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