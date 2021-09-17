Райола об уходе Доннаруммы из «Милана»: «Это не предательство. Жаль, что клуб с ним так обошелся»
Мино Райола, агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы высказался об уходе футболиста из «Милана».
«Мне жаль, что «Милан» так обошелся с Доннаруммой. Его уход из клуба — не предательство, он сделал выбор всей жизни. Был ли он близок к переходу в «Ювентус»? Он мог перейти туда 4 года назад, но не сделал этого. Думаю, что в «Юве» до сих пор жалеют о том, что не подписали Джанлуиджи. И не только «Ювентус», — приводит Calciomercato слова Райолы.
Доннарумма выступал за «Милан» с 2014 по 2021 год, в июле голкипер покинул клуб на правах свободного агента. 22-летний итальянец подписал контракт с «ПСЖ» до конца июня 2026 года.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/raiola-donnarumma-non-ha-tradito-nessuno-la-juve-ha-il-rammarico-51849
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