Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой» Миранчука
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вошел в заявку на матч 3-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».
Напомним, что в заявку «Аталанты» также попал российский полузащитник Алексей Миранчук.
В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» 22 мая — вышел на замену на 76-й минуте в матче 38-го тура серии А против «Кротоне» (0:0), отметившись лишь несколькими точными передачами.
Всего экс-нападающий «Спартака» с января провел за «Фиорентину» 94 минуты — ноль голевых действий в официальных матчах. На старте сезона-2021/22 Кокорин вообще не сыграл ни минуты.
CONVOCATI | ?— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 10, 2021
I convocati per #AtalantaFiorentina ??#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/0UmdUQVsPj
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