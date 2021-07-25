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Кокорин опубликовал фото в Instagram в честь победы «Фиорентины»

21:13
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин после товарищеского матча против «Фолиньо» (11:0) опубликовал в Instagram пост со своей фотографией.

«Viola», — написал Кокорин.

Напомним, семь мячей в составе победителей забил Душан Влахович. Кокорин в этой игре не забивал, но заработал пенальти, который реализовал Джакомо Бонавентура. Россиянин в этой игре вышел в стартовом составе.

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Владимир Иванов все материалы автора

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