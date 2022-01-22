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Сегодня, 19:13

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Кальяри», Влахович — нет. В клубе есть больные ковидом

Два игрока итальянской «Фиорентины» сдали положительные тесты на коронавирус
Иван Шитик
Корреспондент

«Фиорентина» на официальном сайте объявила, что два игрока клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Причем имена заболевших не называются.

Но в клубе отмечают, что оба спортсмена были вакцинированы.

В рамках 23-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» 23 января сыграет на выезде против «Кальяри».

В заявку на эту встречу попал российский форвард Александр Кокорин. Зато в этом списке нет лучшего снайпера команды Душана Влаховича. Также отсутствует полузащитник Риккардо Сапонара.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Александр Кокорин
Коронавирус
ФК Кальяри
ФК Фиорентина
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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24 часа
3 дня
Неделя

«Дженоа» и «Удинезе» сыграли вничью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
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36 тур
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38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 - : -
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 - : -
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 - : -
23.01 20:00
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Чиро Иммобиле

Лацио

 17
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 17
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Верона

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П
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Ромеро Луис Альберто

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 6
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
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Лацио

 6
И К Ж
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Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
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Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
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Венеция

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