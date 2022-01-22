Два игрока итальянской «Фиорентины» сдали положительные тесты на коронавирус

«Фиорентина» на официальном сайте объявила, что два игрока клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Причем имена заболевших не называются.

Но в клубе отмечают, что оба спортсмена были вакцинированы.

В рамках 23-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» 23 января сыграет на выезде против «Кальяри».

В заявку на эту встречу попал российский форвард Александр Кокорин. Зато в этом списке нет лучшего снайпера команды Душана Влаховича. Также отсутствует полузащитник Риккардо Сапонара.