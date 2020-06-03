Бывший президент «Ромы» Умберто Гандини на специальном вебинаре Soccerex с участием представителей лиг, клубов и ФИФПро ответил на вопрос представителя индонезийской лиги и оценил права клубов в индивидуальном порядке отказываться от участия в турнирах из-за коронавируса.

— Не думаю, что это было бы правильно. На мой взгляд, клубы не могут поодиночке отказываться и не выходить на поле. Все-таки они являются частью системы, входят в лиги и так далее. Невозможно противопоставлять себя другим таким образом. В каждой лиге есть свои правила, свои уставы, которые регламентируют решение подобных вопросов. А вот отдельные футболисты имеют право по тем или иным причинам отказаться играть. В этом случае все зависит от результатов переговоров между работодателем и работником (игроком), как это было в самом начале, когда обсуждался вопрос сокращения зарплат. (Александр Бобров)