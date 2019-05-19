"Кьево" и "Сампдория" голов друг другу не забили

"Кьево" сыграло вничью с "Сампдорией" (0:0) в матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Вероне.
"Кьево" занимает 20-е место в турнирной таблице серии А. "Сампдория" с 50 баллами располагается на 9-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
37-й тур
"Кьево": Шемпер, Цесар, Барба, Бани, Ярошиньски, Диуссе, Депаоли, Пеллиссьер (Пуччарелли, 72), Стемпиньски, Лерис (Хетемай, 45+3), Виньято (Кийен, 80).
"Сампдория": Рафаэл, Берешиньски, Феррари, Колли, Таварес (Сау, 81), Экдаль, Прат, Линетти (Янкто, 68), Квальярелла, Габбьядини (Капрари, 62), Дефрель.
Предупреждения: Стемпиньски, 32. Хетемай, 70. Пуччарелли, 85.
Удаление: Барба, 40.
Судья: Аурелиано (Италия).
19 мая. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".
Загрузка...