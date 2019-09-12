Кевин-Принс Боатенг: «Я был идиотом. У меня был талант, но я тренировался всего по часу»

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг сожалеет, что ему не хватало профессионализма по ходу карьеры. По его мнению, футболистам не стоит искать счастья в материальных вещах.

— Если честно, я не относился к футболу как к работе, — цитирует La Repubblica Боатенга. — Я был идиотом. У меня был талант, но на тренировках проводил минимум по часу на поле. Я был тем, кто последним приезжал на тренировки и первым, кто уходил с них. У меня были деньги, я жил как король, никогда не был в спортзале.

Такое отношение меняет дальнейшую карьеру. Я искал счастья в материальных вещах: машина делает тебя счастливой на неделю. Я купил три, чтобы быть счастливыми на 3 недели: Lamborghini, Hummer и Cadillac.