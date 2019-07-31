Кевин-Принс Боатенг стал игроком "Фиорентины"

Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг официальной стал игроком "Фиорентины". Клуб заключил контракт с 32-летним ганцем на два года, сообщает официальный сайт "Фиорентины".

Во второй половине прошлого сезона Боатенг играл на праваха аренды за "Барселону" и провел за каталонцев 4 матча, не отличившись результативными действиями. Также Боатенг успел прежде поиграть за "Герту", "Тоттенхэм", "Боруссию" Дортмунд, "Портсмут", "Милан", "Шальке", "Лас-Пальмас" и "Айнтрахт" из Франкфурта.