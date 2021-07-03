Кьеллини продлит соглашение с «Ювентусом» на один год

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини продлит соглашение с клубом на год, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. Действующий контракт 36-летнего итальянца истекает по окончании этого сезона.

Стороны уже договорились об условиях сделки. Соглашение будет подписано после окончания Евро-2020.

Кьеллини перешел в «Ювентус» в 2005 году, а до этого выступал за «Фиорентину» и «Ливорно». В составе туринского клуба центральный защитник восемь раз становился чемпионом Италии, три раза выигрывал Кубок Италии и три раза доходил до финала Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне серии А Кьелллини провел 17 матчей, отметившись 1 голевой передачей.