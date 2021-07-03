Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кьеллини продлит соглашение с «Ювентусом» на один год

19:21
Джорджо Кьеллини. Фото Reuters
Джорджо Кьеллини. Фото Reuters
Теги:

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини продлит соглашение с клубом на год, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. Действующий контракт 36-летнего итальянца истекает по окончании этого сезона.

Стороны уже договорились об условиях сделки. Соглашение будет подписано после окончания Евро-2020.

Кьеллини перешел в «Ювентус» в 2005 году, а до этого выступал за «Фиорентину» и «Ливорно». В составе туринского клуба центральный защитник восемь раз становился чемпионом Италии, три раза выигрывал Кубок Италии и три раза доходил до финала Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне серии А Кьелллини провел 17 матчей, отметившись 1 голевой передачей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Чехия — Дания: Дилэйни открыл счет
Швейцария — Испания: сразу после гола Шакири на поле выбежал болельщик
Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/8 финала
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд