Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Трезеге рассказал о прошлом конфликте Роналду с некоторыми футболистами «Ювентуса»

18:09
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге заявил, что у форварда туринцев Криштиану Роналду были конфликты с некоторыми из его партнеров по команде.

«Криштиану — лучший трансфер «Ювентуса», этого никто не ожидал. Были некоторые проблемы с его товарищами по команде, это можно было заметить, но он забил 100 голов. Думаю, никому не удавалось управлять им, как это делал Зинедин Зидан. Возможно, в какой-то момент, в «Ювентусе» отсутствовало взаимопонимание.

Есть футболисты, с которыми лучше иметь хорошие отношения, потому что они заставляют команду выигрывать матчи. Роналду — один из них, Дибала тоже. Остальные, при всем уважении к ним, не такие», — цитирует Трезеге La Gazzetta dello Sport.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украина — Англия: эксперты оценили шансы команды Шевченко в 1/4 финала Евро
Тюремный надзиратель занялась сексом с заключенным на виду окружающих
В Росморречфлоте заявили об отказе украинского судна от помощи
Дмитрий Губерниев сделал предложение Бузовой после скандала
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд