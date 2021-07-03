Тонали согласился на понижение зарплаты, чтобы ускорить трансфер в «Милан»
19:39
«Милан» выкупит у «Брешиа» права на полузащитника Сандро Тонали. Футболист даже согласился на понижение зарплаты, стобы ускорить сделку, сообщает TMW.
В минувшем сезоне Тонали выступал за «Милан» на правах аренды. «Красно-черные» заплатили за аренду Тонали 10 млн евро. Примерно столько же выплатит за полноценный трансфер футболиста.
В прошлом сезоне 21-летний хавбек сыграл 37 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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