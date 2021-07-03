Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Тонали согласился на понижение зарплаты, чтобы ускорить трансфер в «Милан»

19:39
Теги:

«Милан» выкупит у «Брешиа» права на полузащитника Сандро Тонали. Футболист даже согласился на понижение зарплаты, стобы ускорить сделку, сообщает TMW.

В минувшем сезоне Тонали выступал за «Милан» на правах аренды. «Красно-черные» заплатили за аренду Тонали 10 млн евро. Примерно столько же выплатит за полноценный трансфер футболиста.

В прошлом сезоне 21-летний хавбек сыграл 37 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Схема 5-3-2, скорость Яремчука, интеллект Зинченко. Как Украина может обыграть Англию
Как распознать пришельца и где его можно встретить на Земле
Адвоката нашли убитой в Самаре
Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор после ошибки телеканала CNN
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд