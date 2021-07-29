Кьеллини подтвердил, что продолжит выступать за «Ювентус»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини заявил, что вскоре вернется в расположение «Ювентуса». Он намерен продолжать выступать в составе «старой синьоры», несмотря на то, что у него закончился контракт 1 июля.

«Я хочу завоевать еще несколько трофеев. Мне нужно еще несколько дней, чтобы отдохнуть и оправиться от хаоса с прошлого месяца, но в понедельник я буду в Турине и буду рад снова приступить к работе», — приводит слова Кьеллини Goal.com.

В составе «Юве» Джорджо выступал с 2005 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, сделал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.

В составе сборной Италии он стал победителем чемпионата Европы.