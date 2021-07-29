Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кьеллини подтвердил, что продолжит выступать за «Ювентус»

22:38

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини заявил, что вскоре вернется в расположение «Ювентуса». Он намерен продолжать выступать в составе «старой синьоры», несмотря на то, что у него закончился контракт 1 июля.

«Я хочу завоевать еще несколько трофеев. Мне нужно еще несколько дней, чтобы отдохнуть и оправиться от хаоса с прошлого месяца, но в понедельник я буду в Турине и буду рад снова приступить к работе», — приводит слова Кьеллини Goal.com.

В составе «Юве» Джорджо выступал с 2005 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии защитник провел 17 поединков, сделал одну результативную передачу и получил четыре желтые карточки.

В составе сборной Италии он стал победителем чемпионата Европы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дефицитное золото для России: итоги 29 июля на Олимпиаде в Токио
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Британские регбистки встали на колено перед матчем с Россией. Россиянки проигнорировали жест
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд