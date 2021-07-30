«Милан» планирует подписать Зиеша из-за сложных переговоров с ЦСКА по Влашичу

«Милан» решил приобрести игрока «Челси» Хакими Зиеша, вместо полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщает Il Milanista.

По данным источника, хорватский игрок московского клуба был приоритетной покупкой для «Милана», однако ЦСКА запросил за трансфер Влашича 30 миллионов евро. Милацы не готовы платить такую сумму. Поэтому клуб нашел альтернативу хорвату.

Сообщается, что из-за сложных переговоров с ЦСКА, руководство «Милана» решило отказаться от трансфера Влашича.

В минувшем сезоне серии А Зиеш провел 23 матча в , забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.