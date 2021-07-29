«Рома» и «Дженоа» завершают сделку по трансферу Шомуродова

«Рома» и «Дженоа» завершают сделку по трансферу нападающего Элдора Шомуродова. Стороны оформляют последние бумаги, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Рома» возьмет форварда в аренду с обязательством выкупа контракта. Общая сумма сделки оценивается в 18 миллионов евро. Также «Дженоа» может получить 20 процентов от последующей продажи игрока.

26-летний узбекский форвард в прошлом сезоне сыграл за «Дженоа» 32 матча и забил восемь мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

С 2017 по 2020 год футболист выступал за «Ростов». В 80 матчах в РПЛ он забил 16 мячей при 10 голевых передачах.