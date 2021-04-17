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«Фиорентина» предложит новый контракт Рибери

00:32
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«Фиорентина» хочет сохранить в составе полузащитника Франка Рибери. По информации LaGazzettadelloSport, руководство клуба надеется, что 38-летний француз согласится пойти на снижение зарплаты вдвое — с 4 до 2 миллионов евро.

В этом сезоне 38-летний Рибери сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.

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