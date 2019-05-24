Кьеллини надеется, что Конте ничего не выиграет, если возглавит "Интер"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал сообщения о том, что следующим главным тренером "Интера", вероятнее всего станет Антонио Конте.

– Мне было бы грустно увидеть его в "Интере", но это жизнь, – приводит Calciomercato.com слова Кьеллини. – Я не критикую Антонио, каждый знает, что у меня с ним особенные отношения. Надеюсь, у него все будет хорошо. Но если он возглавит "Интер", буду надеяться, что они ничего не выиграют. Я поддерживал "Челси", когда Конте был там, но с "Интером" это невозможно.

Напомним, последним местом работы Конте был "Челси". Под его руководством "синие" выигрывали чемпионат и Кубок Англии. В Италии специалист известен по работе с "Ювентусом". При нем "бьянконери" пять раз выигрывали чемпионат Италии.

В настоящее время "Интер" возглавляет Лучано Спаллетти. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 66 очков.

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