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Сегодня, 01:15

Де Лигт близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт останется в туринском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 22-летний голландец близок к продлению контракта. Переговоры идут о заключении соглашения до лета 2026 года.

В текущем сезоне де Лигт провел 41 матч, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Текущий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.

Маттейс де Лигт
ФК Ювентус
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