Де Лигт близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт останется в туринском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 22-летний голландец близок к продлению контракта. Переговоры идут о заключении соглашения до лета 2026 года.

В текущем сезоне де Лигт провел 41 матч, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Текущий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.