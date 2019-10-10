Кастровилли продлил контракт с «Фиорентиной»
17:39
Нападающий молодежной сборной Италии Гаэтано Кастровилли продлил контракт с «Фиорентиной». Новое соглашение рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт «фиалок».
22-летний форвард выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В нынешнем сезоне Кастровилли провел 7 матчей, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
ACF Fiorentina Press Conference: Castrovilli https://t.co/lSO3dapP5G— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 10, 2019
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