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Кастровилли продлил контракт с «Фиорентиной»

17:39
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Нападающий молодежной сборной Италии Гаэтано Кастровилли продлил контракт с «Фиорентиной». Новое соглашение рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт «фиалок».

22-летний форвард выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В нынешнем сезоне Кастровилли провел 7 матчей, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

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