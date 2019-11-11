Кассано считает, что Роналду может дорого обойтись отъезд со стадиона до завершения игры

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.

— Криштиану уехал до конца игры? Это недопустимо. Потому что есть антидопинговый контроль, — цитирует A Bola Кассано. — Мы в свое время пришлось немедленно вернуться на стадион, чтобы избежать двухлетней дисквалификации. Это было 12 лет назад. Меня тогда заменил Капелло. Я расстроился и отправился домой. Но меня быстро вернули.