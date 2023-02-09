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Сегодня, 08:09

Кассано: «Моуринью разваливает «Рому». Это полный ужас»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался об игре «Ромы» против «Эмполи» (2:0) в матче 21-го тура серии А под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Два угловых, два гола к десятой минуте. Только стандарты, заметили? «Эмполи» доминировал на поле. И вроде идет «Рома» третьей, но то, что я вижу на поле, это полный ужас, Моуринью разваливает команду, хотя умеет находить отговорки. Но рано или поздно его прижмут», — приводит слова Кассано fcinter1908.it.

60-летний Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года. Под его руководством команда выигрывала Лигу конференций в сезоне-2021/22.

Римская команда занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 40 очков за 21 матч.

Антонио Кассано
Футбол
ФК Рома
ФК Эмполи
Жозе Моуринью
серия А
0
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 Наполи 21 18 2 1 51-15 56
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Рома 21 12 4 5 28-18 40
4
 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
12
 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
13
 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
14
 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
15
 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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38 тур
10.02 22:45
Милан – Торино
 - : -
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 - : -
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Лечче – Рома
 - : -
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
 - : -
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
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Сампдория – Интер
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Интер

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Наполи

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Лацио

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Пауло Дибала

Рома

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