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Бывший форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в «Сампдории»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе Родригес продолжит карьеру в «Сампдории», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 32-летний испанец, который является свободным агентом, в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с итальянским клубом до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.

Предыдущим клубом Хесе был турецкий «Анкарагюджю», за который он выступал с июля 2022 года, забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах. 12 января футболист расторг контракт с командой.

Хесе Родригес
Футбол
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11
 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
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 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
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 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
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 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
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 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
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 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
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 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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Милан – Торино
 - : -
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 - : -
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Лечче – Рома
 - : -
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
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Удинезе – Сассуоло
 - : -
12.02 17:00
Болонья – Монца
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12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 - : -
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
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