Бывший форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в «Сампдории»

Бывший нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе Родригес продолжит карьеру в «Сампдории», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 32-летний испанец, который является свободным агентом, в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с итальянским клубом до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.

Предыдущим клубом Хесе был турецкий «Анкарагюджю», за который он выступал с июля 2022 года, забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах. 12 января футболист расторг контракт с командой.