Кассано назвал тренера, который приведет «Интер» к победе в Лиге чемпионов

Бывший футболист Антонио Кассано заявил, что летом Симоне Индзаги проидется покинуть «Интер».

«Спасти Индзаги может только победа в Лиге чемпионов. Если этого не будет, он уйдет, 99,9%. И единственный, кто может заменить его — это Антонио Конте», — цитирует Кассано ITASportPress.

Конте уже возглавлял «Интер» и привел его к чемпионскому титулу 2021 года.