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Касильяс рассказал, что помогает Роналду оставаться в хорошей форме

12:35
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Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс высказался о результативности форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Он профессиональный футболист, который следит за собой. Он хорошо ест и уделяет должное внимание отдыху.

Кроме того, он невероятный спортсмен. Он всегда голоден до побед и стремится быть лучше. Возможно, небольшое соперничество с Месси помогает ему. Но, в основном, это связано с его профессионализмом и амбициями. Именно это помогает ему выйти на вершину футбольного мира", — цитирует Касильяса The National News.

35-летний португалец в нынешнем сезоне провел 8 матчей в серии А, отметившись 10 голами и 1 результативной передачей.

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