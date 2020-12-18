Касильяс рассказал, что помогает Роналду оставаться в хорошей форме

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс высказался о результативности форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Он профессиональный футболист, который следит за собой. Он хорошо ест и уделяет должное внимание отдыху.

Кроме того, он невероятный спортсмен. Он всегда голоден до побед и стремится быть лучше. Возможно, небольшое соперничество с Месси помогает ему. Но, в основном, это связано с его профессионализмом и амбициями. Именно это помогает ему выйти на вершину футбольного мира", — цитирует Касильяса The National News.

35-летний португалец в нынешнем сезоне провел 8 матчей в серии А, отметившись 10 голами и 1 результативной передачей.