Рибери покинул «Фиорентину»
13:12
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери покинул клуб в связи с истечением контракта, информирует пресс-служба «фиалок».
Соглашение с 38-летним футболистом было рассчитано до вчерашнего дня, 30 июня.
«Фиорентина» поблагодарила футболиста. Ранее сообщалось, что «фиалки» предложили французского игрока «Лацио», но римский клуб не заинтересован в футболисте.
В минувшем сезоне Рибери провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
Grazie, @FranckRibery ?#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/XAQyEjeYYl— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 1, 2021
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