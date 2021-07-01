Рибери покинул «Фиорентину»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери покинул клуб в связи с истечением контракта, информирует пресс-служба «фиалок».

Соглашение с 38-летним футболистом было рассчитано до вчерашнего дня, 30 июня.

«Фиорентина» поблагодарила футболиста. Ранее сообщалось, что «фиалки» предложили французского игрока «Лацио», но римский клуб не заинтересован в футболисте.

В минувшем сезоне Рибери провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.