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Рибери покинул «Фиорентину»

13:12
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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери покинул клуб в связи с истечением контракта, информирует пресс-служба «фиалок».

Соглашение с 38-летним футболистом было рассчитано до вчерашнего дня, 30 июня.

«Фиорентина» поблагодарила футболиста. Ранее сообщалось, что «фиалки» предложили французского игрока «Лацио», но римский клуб не заинтересован в футболисте.

В минувшем сезоне Рибери провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

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