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Сегодня, 13:34

Каррера — о смерти Виалли: «Всегда буду помнить его! Для него всегда будет место в моем сердце»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста «Челси» и «Ювентуса» Джанлуки Виалли.

С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

«Очень печальная новость! Я всегда буду помнить его таким, каким он был на поле и в жизни. Он был просто отличным человеком! Для него всегда будет место в моем сердце», — сказал Каррера «СЭ».

Виалли сыграл 59 матчей за сборную Италии, в составе которой завоевал бронзу чемпионата Европы-1988 и бронзу чемпионата мира-1990.

В «Сампдории» Виалли выиграл 6 трофеев, в том числе чемпионат Италии и Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» — 5 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В «Челси» Виалли завоевал 4 трофея, включая Суперкубок УЕФА.

Джанлука Виалли
Футбол
Массимо Каррера
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Умер бывший футболист «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 - : -
7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

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П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Удинезе

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Мариу Руй

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Наполи

 5
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

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Мортен Юльманн

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