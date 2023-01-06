Оресте Чинквини: «Вряд ли Кокорину найдется место в «Фиорентине»

Экс-менеджер «Зенита» Оресте Чинквини высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в Италии.

«Я не смотрел матчи «Ариса», честно говоря, но известно, что уровень чемпионата Кипра невысок, — цитирует Чинквини «РБ Спорт». — В июне аренда Кокорина закончится, но в «Фиорентине» сейчас складывается непростая ситуация, у клуба хватает проблем, которые пока им не удается решить. Я надеюсь, что Александр удачно проведет нынешний сезон, но вернуться в «Фиорентину» будет сложно. Вряд ли «Фиорентина» даст ему второй шанс. В команде есть Кабраль. Гонсалес, Йович, Иконе, Соттил — слишком много нападающих. Полагаю, в составе просто не найдется для него места.

Ранее появилась информация, что «Фиорентина» намерена разорвать контракт с Кокориным по согласию сторон. Сам футболист хочет остаться на Кипре.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Арис» 11 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.