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Сегодня, 14:03

Каррера отметил заслугу Виалли в победе сборной Италии на чемпионате Европы-2020

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли.

«Что первое приходит на ум, когда слышу его имя? Все хорошее время, проведенное вместе, наполненное смехом и победами! Даже в победе Италии на чемпионате Европы в том числе и его большая заслуга. Для Манчини было важно иметь его рядом с собой», — сказал Каррера «СЭ».

С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

Джанлука Виалли
Массимо Каррера
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 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
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 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
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 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
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 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
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 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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 - : -
7.01 20:00
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