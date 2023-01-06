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Сегодня, 14:27

Матчи 17-го тура чемпионата Италии начнутся с минуты молчания в память о Виалли

Мария Гусева
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Итальянская федерация футбола на официальном сайте сообщила, что все матчи 17-го тура чемпионата страны начнутся с минуты молчания в память о бронзовом призере чемпионата мира-1990 Джанлуке Виалли.

Бывший футболист умер сегодня, 6 января от рака поджелудочной железы. Виалли боролся с болезнью с 2017 года. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

«Я до конца надеялся, что он сможет совершить еще одно чудо. То, что он сделал для итальянского футбола, никогда не будет забыто. Джанлука был прекрасным человеком, и он оставляет пустоту, которую невозможно заполнить», — цитирует пресс-служба итальянской федерации футбола президента организации Габриэле Гравины.

Виалли сыграл 59 матчей за сборную Италии, в составе которой завоевал бронзу чемпионата Европы-1988 и бронзу чемпионата мира-1990.

Джанлука Виалли
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 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 16 10 4 2 25-7 34
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 16 6 7 3 25-18 25
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Фиорентина 16 5 5 6 19-21 20
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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Фиорентина – Сассуоло
 - : -
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
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7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
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Салернитана – Торино
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 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
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