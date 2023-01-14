Каррера — о Кварацхелии: «Именно благодаря грузину получился разгром «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче против «Ювентуса» (5:1).

«Хвича вчера сыграл просто превосходно! Именно благодаря грузину получился разгром «Ювентуса». «Наполи» проводит отличный сезон, а Кварацхелия действительно с каждым матчем доказывает, что он станет великим игроком. Сейчас со всей уверенностью можно сказать, что в Италии появился Кварадона!» — цитирует Каррерау Sport24.