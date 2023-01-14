В Италии восхищены Хвичей. Но лучшим против «Ювентуса» признан Осимхен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти и хавбек команды Хвича Кварацхелия получили от итальянских СМИ высокие оценки за разгром «Ювентуса» (5:1) в пятницу на своем поле в матче 18-го тура серии А.

Грузинский легионер забил второй мяч неаполитанцев на 39-й минуте, а на 55-й и 65-й отдал голевые передачи Амиру Ррахмани и Виктору Осимхену.

La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили Хвиче по 7,5 балла, а Спаллетти — по 8,0. Corriere dello Sport оказалась щедрее по отношению к Кварацхелии — 8,5, Спаллетти — те же 8,0. Крупнейший ТВ-холдинг Mediaset оценил выступление Хвичи в 8,0, действия Спаллетти — в 7,5.

Обложка газеты Tuttosport.

Обложка газеты Corriere dello Sport.

Обложка газеты La Gazzetta dello Sport.

Лучшим же игроком встречи признан автор дубля Осимхен. Например, от Corriere dello Sport нигериец получил невероятно высокий для Апеннин балл — 9,0.