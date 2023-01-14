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Сегодня, 12:15

В Италии восхищены Хвичей. Но лучшим против «Ювентуса» признан Осимхен

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти и хавбек команды Хвича Кварацхелия получили от итальянских СМИ высокие оценки за разгром «Ювентуса» (5:1) в пятницу на своем поле в матче 18-го тура серии А.

Грузинский легионер забил второй мяч неаполитанцев на 39-й минуте, а на 55-й и 65-й отдал голевые передачи Амиру Ррахмани и Виктору Осимхену.

La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили Хвиче по 7,5 балла, а Спаллетти — по 8,0. Corriere dello Sport оказалась щедрее по отношению к Кварацхелии — 8,5, Спаллетти — те же 8,0. Крупнейший ТВ-холдинг Mediaset оценил выступление Хвичи в 8,0, действия Спаллетти — в 7,5.

Обложка газеты Tuttosport.
Обложка газеты Tuttosport.
Обложка газеты Corriere dello Sport.
Обложка газеты Corriere dello Sport.
Обложка газеты La Gazzetta dello Sport.
Обложка газеты La Gazzetta dello Sport.

Лучшим же игроком встречи признан автор дубля Осимхен. Например, от Corriere dello Sport нигериец получил невероятно высокий для Апеннин балл — 9,0.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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37 тур
38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
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