Карло Анчелотти частично признал вину в деле о неуплаченных налогах

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сегодня, 23 июля, предстал перед судом в Мадриде в связи с обвинениями по делу о налоговых преступлениях в 2014 и 2015 годах.

62-летний специалист частично признал вину о мошенничестве в 2014 году, утверждая, что консультанты дали ему неверные консультации. Суд сообщил, что итальянец не заплатил в казну 1 062 079 евро за этот период. Тренер согласился выплатить причитающуюся сумму налоговой инспекции.

Прокуратура сообщает, что Анчелотти также не декларировал доход, полученный от имиджевых прав.