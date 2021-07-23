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Карло Анчелотти частично признал вину в деле о неуплаченных налогах

22:39
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сегодня, 23 июля, предстал перед судом в Мадриде в связи с обвинениями по делу о налоговых преступлениях в 2014 и 2015 годах.

62-летний специалист частично признал вину о мошенничестве в 2014 году, утверждая, что консультанты дали ему неверные консультации. Суд сообщил, что итальянец не заплатил в казну 1 062 079 евро за этот период. Тренер согласился выплатить причитающуюся сумму налоговой инспекции.

Прокуратура сообщает, что Анчелотти также не декларировал доход, полученный от имиджевых прав.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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