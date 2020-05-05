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Капелло советует устроить футболистам серии А 40-дневный закрытый сбор перед возобновлением сезона

19:56
Фабио Капелло. Фото "СЭ"
Фабио Капелло. Фото "СЭ"
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло, ранее работавший со сборной России, поделился мнением, как можно возобновить сезон в серии А. Он считает, что есть смысл собрать игроков на базе и на протяжении 40 дней готовиться к продолжению чемпионата. Сезон ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Мы должны думать об этом как о чемпионате мира, — цитирует Капелло Football Italia. — Поэтому всех игроков нужно закрыть на 40 дней, чтобы завершить сезон. Лично я поддержал бы решение разрешить делать четыре или пять замен до конца сезона, особенно если играть придется каждые три дня. Но я слышал, что этот вариант был сразу отвергнут».

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 680 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 254 283 человека умерли, выздоровели — 1 215 310.

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