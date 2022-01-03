Капелло считает, что Влахович подходит «Ювентусу»
Итальянский тренер Фабио Капелло считает, что форвард «Фиорентины» Душан Влахович мог бы стать отличным игроком «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Влахович был бы чем-то новым для «Ювентуса». Он готов к новому вызову, у него есть энергия и злоба. Надеюсь, что в следующем сезоне мы увидим его в более богатой лиге, чем серия А», — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.
21-летний футболист выступает в «Фиорентине» с лета 2018 года. Трансферная стоимость игрока — 70 миллионов евро. В этом сезоне в 22 матчах Влахович забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи.
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