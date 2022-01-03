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Капелло считает, что Влахович подходит «Ювентусу»

12:37
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Итальянский тренер Фабио Капелло считает, что форвард «Фиорентины» Душан Влахович мог бы стать отличным игроком «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Влахович был бы чем-то новым для «Ювентуса». Он готов к новому вызову, у него есть энергия и злоба. Надеюсь, что в следующем сезоне мы увидим его в более богатой лиге, чем серия А», — цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

21-летний футболист выступает в «Фиорентине» с лета 2018 года. Трансферная стоимость игрока — 70 миллионов евро. В этом сезоне в 22 матчах Влахович забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • TopPari
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

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14%

2.60
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Челси 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

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П2

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Виктория Кравченко все материалы автора

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