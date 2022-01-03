Икарди считает, что «Ювентусу» нужно сделать убедительное предложение «ПСЖ» по его покупке
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди считает, что «Ювентусу» нужно сделать парижанам более убедительное предложение по его покупке, сообщает football-italia.
По данным источника, «ПСЖ» не планирует легко расставаться с игроком. Икарди считает, что «Юве» нужно сделать серьезное предложение французскому клубу, чтобы они его отпустили.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» арендует 28-летнего аргентинца с правом выкупа за 35 миллионов евро.
В текущем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил 5 голов. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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