Супруга Мораты рассказала подругам о переезде в Испанию
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, играющий в аренде за «Ювентус», близок к переходу в «Барселону», сообщает в Twitter журналист Массимилиано Нероцци.
По данным источника, супруга 29-летнего футболиста Аличе Кампелло рассказала подругам в Венеции, что переезжает в Испанию.
Сообщалось, что Мората согласовал с «Барселоной» личный контракт на 18 месяцев.
Форвард с сентября 2020 года играет на правах аренды за «Ювентус». В сезоне-2021/22 он провел на поле 23 матча и забил 7 голов.
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