Капелло продолжает поддерживать Моуринью

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поддерживает Жозе Моуринью, который тренирует «Рому».

«Моуринью нужно время, он не может творить чудеса. Очевидно, если он просит определенных игроков в январе, это означает, что текущий состав недостаточен.

Чтобы обоснованно критиковать работу Моуринью, нужно подождать, по крайней мере, до следующего сезона", — цитирует La Gazzetta dello Sport Капелло.