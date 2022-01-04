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Капелло продолжает поддерживать Моуринью

03:38
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поддерживает Жозе Моуринью, который тренирует «Рому».

«Моуринью нужно время, он не может творить чудеса. Очевидно, если он просит определенных игроков в январе, это означает, что текущий состав недостаточен.

Чтобы обоснованно критиковать работу Моуринью, нужно подождать, по крайней мере, до следующего сезона", — цитирует La Gazzetta dello Sport Капелло.

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Евгений Козинов все материалы автора

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