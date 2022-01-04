«Дженоа» хочет вернуть Пентека

«Дженоа» ведет переговоры по возвращению нападающего Кшиштофа Пентека, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Итальянский клуб хочет арендовать 26-летнего игрока у «Герты» с правом выкупа за 17 миллионов евро.

Пентек выступал за «Дженоа» с 2018 по 2019 год. Он забил 19 голов в 21 матче.

В этом сезоне польский нападающий сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.