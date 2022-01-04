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«Дженоа» ведет переговоры по Алексею Миранчуку

02:28
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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«Дженоа» ведет переговоры с «Аталантой» по российскому полузащитнику Алексею Миранчуку, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио. «Грифоны» хотят арендовать игрока.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко считает Миранчука главной трансферной целью.

В этом сезоне Миранчук сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона евро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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