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Капелло: «Невакцинированные футболисты наносят вред обществу. Им надо урезать зарплаты»

Капелло предложил урезать заплаты невакцинированным футболистам
14:30
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Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о вакцинации от коронавируса.

«Отказ от вакцины — это эгоизм, — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport. — Если полицейские обязаны прививаться, то почему этого не могут делать футболисты? Невакцинированные футболисты наносят вред обществу. Им надо урезать зарплаты. Те, кто вакцинирован, переносят болезнь легче и быстрее восстанавливаются».

Отметим, что в чемпионате Италии привились 98% футболистов и персонала, что является одним из самых высоких показателей вакцинации в европейском футболе. После зимнего перерыва матчи национального первенства возобновятся 6 января.

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное