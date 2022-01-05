Капелло: «Невакцинированные футболисты наносят вред обществу. Им надо урезать зарплаты»
Капелло предложил урезать заплаты невакцинированным футболистам
14:30
Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о вакцинации от коронавируса.
«Отказ от вакцины — это эгоизм, — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport. — Если полицейские обязаны прививаться, то почему этого не могут делать футболисты? Невакцинированные футболисты наносят вред обществу. Им надо урезать зарплаты. Те, кто вакцинирован, переносят болезнь легче и быстрее восстанавливаются».
Отметим, что в чемпионате Италии привились 98% футболистов и персонала, что является одним из самых высоких показателей вакцинации в европейском футболе. После зимнего перерыва матчи национального первенства возобновятся 6 января.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю