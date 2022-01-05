Онана подписал пятилетний контракт с «Интером»
14:10
Вратарь «Аякса» Андре Онана подписал контракт с «Интером» после успешно пройденного медицинского осмотра в Милане, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, контракт 25-летнего камерунца с миланским клубом рассчитан на пять лет. Зарплата вратаря составит три миллиона евро в год после уплаты налогов.
Отмечается, что Онана присоединится к «Интеру» в июле на правах свободного агента.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1478492270584373248
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