Капелло не советует Мартинесу переходить в «Барселону»

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу не стоит переходить в «Барселону».

— На его месте, я бы остался в «Интере», — цитирует La Gazzetta dello Sport Капелло. — В «Барселоне» он станет запасным.

После пандемии рынок будет революционизирован. Абсурдные цифры были в последнее время, но теперь вернемся к более разумному уровню. Мне кажется, что единственная команда в Испании, которая не пострадает — это «Реал». «Барселона» и «Атлетико» же сильно пострадают.