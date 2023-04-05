Каннаваро рассказал, что Ибрагимович хотел стать игроком «Наполи»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро рассказал о том, что в прошлом Златан Ибрагимович мог стать игроком «Наполи».

«Мы проехали на «Веспе» (итальянский мопед) по Неаполю, и ему очень понравилось, он влюбился в Неаполь. Ему было жаль, что он так и не сыграл за клуб. Де Лаурентис пытался пригласить его, но, насколько я знаю, Гаттузо был против», — цитирует Каннаваро ITASportPress.

Ибрагимович выступал «Ювентус», «Интер» и «Милан».

41-летний швед на данный момент является игроком миланского клуба, но из-за травмы провел лишь 4 матча в серии А, отметившись 1 голом.