Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Арсенале»

«Арсенал» летом 2023 года может приобрести хавбека Сергея Милинковича-Савича, который около 8 лет выступает за «Лацио».

По информации La Gazzetta dello Sport, лондонский клуб в ближайшее трансферное окно сделает предложение футболисту. Сумма его перехода может составить от 40 до 60 миллионов евро.

В этом розыгрыше 28-летний хавбек провел 37 матчей, отметившись 7 голами и 8 ассистами. Его контракт с «Лацио» рассчитан до лета 2024 года.